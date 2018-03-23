بريطانيا تدين اعتقال الفتاة "التميمي"

أدانت الخارجية البريطانية قرار "إسرائيل" عبر محكمة عسكرية "إسرائيلية" باعتقال الفتاة الأسيرة عهد التميمي.

وقالت الخارجية البريطانية إن اعتقال التميمي يعتبر بمثابة رمز لاستمرار الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني وتدمير لجيل كامل.

وطالبت بريطانيا "إسرائيل" بتحسين ظروف الاطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

الجدير ذكره، أن محكمة عسكرية "إسرائيلية" قضت بسجن الفتاة عهد التميمي بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر، على خلفية صفعها جندياً "إسرائيلياً" على وجهه أثناء تواجده في باحة منزلها الكائن في قرية النبي صالح.