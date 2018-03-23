ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر
الاتصالات

بريطانيا تدين اعتقال الفتاة "التميمي"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:07 - 23 مارس 2018
عهد التميمي داخل محكمة عسكرية "إسرائيلية" عهد التميمي داخل محكمة عسكرية "إسرائيلية"
مشاركة

أدانت الخارجية البريطانية قرار "إسرائيل" عبر محكمة عسكرية "إسرائيلية" باعتقال الفتاة الأسيرة عهد التميمي.

وقالت الخارجية البريطانية إن اعتقال التميمي يعتبر بمثابة رمز لاستمرار الصراع "الإسرائيلي" الفلسطيني وتدمير لجيل كامل.

وطالبت بريطانيا "إسرائيل" بتحسين ظروف الاطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

الجدير ذكره، أن محكمة عسكرية "إسرائيلية" قضت بسجن الفتاة عهد التميمي بالسجن الفعلي لمدة ثمانية أشهر، على خلفية صفعها جندياً "إسرائيلياً" على وجهه أثناء تواجده في باحة منزلها الكائن في قرية النبي صالح.

متعلقات