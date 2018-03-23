إصابة أربعة شبان برصاص الاحتلال غرب رام الله

أصيب أربعة مواطنين برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال قمع الاحتلال اليوم الجمعة، لمسيرة قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، المنددة بقرار الاحتلال الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي القرية لصالح شق طريق استيطاني يربط المستوطنات المقامة على أراضي قرى شمال غرب رام الله في تجمع استيطاني أكبر مما هو حاصل حالياً.

وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين، ما أدى إلى إصابة أربعة شبان بالرصاص الحي نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي لتلقي العلاج، إضافة إلى إصابة شابين آخرين بأعيرة "مطاطية واعتقال فتى "لم تعرف هويته بعد".