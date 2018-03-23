إصابة عشرات المواطنين في مواجهات مع الاحتلال في الضفة والقطاع

أصيب عشرات المواطنين، بعد صلاة جمعة اليوم، بجراح وحالات اختناق، جراء اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في عدة مناطق تماس في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وكانت الفصائل الفلسطينية، قد دعت الفلسطينيين إلى النزول للشوارع فيما يُعرف "بيوم الغضب"، احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في السادس من كانون أول/ديسمبر الماضي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ففي قرية "المزرعة" الغربية شمال رام الله، اندلعت مواجهات عنيفة استخدم خلالها الجيش الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ونقل عن شهود عيان، عن إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، تم علاجهم ميدانيا.

في حين أصيب أربعة شبان بالرصاص الحي من نوع "التوتو" المتفجر، اثنان منهم في القدم وجرى نقلهم إلى المشافي بمدينة رام الله لتلقي العلاج، في حين أصيب اثنان آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب وقوع إصابات بالاختناق.

واندلعت مواجهات مماثلة في بلدات "نعلين" و"بلعين" و"النبي صالح" و"بدرس" في محافظة رام الله، كما اندلعت مواجهات في حي باب الزاوية وسط الخليل (جنوب القدس المحتلة)، تخللها إطلاق الاحتلال قنابل الغاز.

كما اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في منطقة "المنطرة" في "كفر قليل" جنوب مدينة نابلس شمال القدس المحتلة.

وفي بلدة "كفر قدوم" شرق قلقيلية (شمال القدس المحتلة)، أصيب سبعة مواطنين بينهم مصور صحفي فلسطيني بأعيرة مطاطية نتيجة قمع الاحتلال للمسيرة الأسبوعية التي ينظمها اهالي البلدة استمرارا لرفض قرارات ترمب.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات متفرقة، بين المواطنين وقوّات الاحتلال في منطقة "باب الزاوية" وسط الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال طالبًا جامعيًا على حاجز عسكري ببلدة "بيت أمر" شمال الخليل.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باعتقال قوات الاحتلال للطالب في جامعة "فلسطين التقنية" فرع "العروب"، يوسف أحمد عزات عوض (22 عامًا) بعد إنزاله من حافلة نقل على مدخل بلدة "بيت أمر" وجرى نقله إلى مكان مجهول.

كما اندلعت مواجهات في الخربة (بلدة صغيرة) الأثرية في بلدة "تقوع" شرق بيت لحم جنوب القدس المحتلة.

وفي قطاع غزة، اندلعت المواجهات على الجدار الأمني الفاصل، شرقي غزة، وأصيب مواطنين أحدهما بجراح وصفت بالخطيرة.

وتشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة، مظاهرات تطوّرت إلى مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، وعلى الخط الفاصل مع غزة، رفضا لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والبدء بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وفي السادس من كانون أول/ديسمبر 2017، أعلن الرئيس الأمريكي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، الأمر الذي أدى إلى رفض فلسطيني رسمي وشعبي.