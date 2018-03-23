الكونغرس يصادق على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة

صادق الكونغرس الأمريكي اليوم الجمعة على قانون حجب المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، حال استمرت السلطة بدفع مخصصات الأسرى والشهداء.

وتم تحويل القانون للبيت الأبيض للمصادقة عليه بشكل نهائي عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يشمل القانون في أحد أفرعه قراراً يدعو لحجب المساعدات التي تقدمها واشنطن، دون الادلاء بحجم هذه المساعدات.

وذكرت مصادر صحفية أمريكية انه وبعد أشهر من المفاوضات والمناقشات حول قضية استمرار تقديم المساعدات لفلسطين، بات الكونغرس على وشك أن يخوّل ادارة الرئيس ترامب باتخاذ القرار بقطع المساعدات عن الفلسطينيين.

وحسب المصادر، فان وزارة الخارجية الامريكية خططت لتقديم 215 مليون دولار كمساعدات اقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة هذا العام، وطلبت 215 مليون دولار اخرى من موازنة 2019، ويجب الانتظار حتى يوقع ترامب على مشروع القانون ليصبح نافذا، وسيكون حينها أمام الخارجية 15 يوما لتقديم تقرير للكونغرس حول البرامج التي ستخضع للتخفيضات، وستستخدم امريكا بعض اموال المساعدات الفلسطينية لسداد ما وصفته بـ ديون السلطة لـ"إسرائيل".