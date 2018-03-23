الامم المتحدة تطالب "إسرائيل" بتعويضها والاخيرة ترد

رد المندوب "الإسرائيلي" في الامم المتحدة داني دانون على طلب الأمم المتحدة من "إسرائيل" لتقدم تعويضات لها بسبب تدمير المدارس خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.

وقال دانون: "إسرائيل ستبقى تعمل لحماية أمنها وبدلا من أن تطالبنا الأمم المتحدة بدفع تعويضات عليها ان تتوجه إلى حركة حماس لتعوضها".

وزعم دانون أن حماس تستغل مؤسسات الامم المتحدة لتلحق الأذى بـ"إسرائيل"، مضيفاً: "على الامم المتحدة أن تحقق في كيفية أصبحت مؤسساتها كأداة تخدم حماس".

يُشار إلى أن الجيش "الإسرائيلي" دمر عدد كبير من مدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خلال الحرب الماضية بشكل كلي وجزئي وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء دون أي مبرر.