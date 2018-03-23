توقيع اتفاقية مشروع طاقة شمسية في قباطية

أعلنت بلدية قباطية عن شراكة جديدة مع مشروع الطاقة الفلسطيني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك لتركيب ألواح شمسية على سطح سوق الخضار المركزي في قباطية.

وسيساعد تركيب هذه الألواح الشمسية الجديدة بتحسين تزويد الكهرباء إلى 30000 مقيم في قباطية، كما ستساعد اللوحات الشمسية على تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة من خلال توفير خدمة كهربائية مأمونة ذات موثوقية للبائعين والشركات التي تعمل في السوق. ونتيجة لذلك، سيتمكن المزارعون والبائعون الآن من تبريد وتخزين منتجاتهم في الموقع في ثلاجات تبريد جديدة تعمل البلدية على إنشائها في غضون أشهر.

فيما حضر مراسم الاحتفال رئيس بلدية قباطية بلال عساف وأعضاء المجلس البلدي وممثلين عن المؤسسات المحلية والدولية شركات القطاع الخاص. حيث شدد عساف في كلمته على فوائد الطاقة الشمسية كاستثمار مالي سليم وكمسار تنمية سليم بيئياً. كما أشار إلى أن هذا الاستثمار يمكن تكراره بسهولة من قبل القطاع الخاص أو المؤسسات العامة في جميع أنحاء الضفة الغربية، مثل أسواق الخضار والبلديات الأخرى.

وأكد محمد كميل، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة جنين وعضو مجلس بلدي قباطية على الفائدة التجارية لموردي السوق وزواره، مشيراً إلى أن توفر الكهرباء من الطاقة الشمسية سيمكن البلدية من انشاء منطقة التخزين الجديدة لتبريد المنتجات الزراعية بما يضمن تقليل كمية المنتجات التالفة بسبب عدم التبريد. كما أشار كميل إلى أنه ستكون هناك ورش عمل وفعاليات متابعة يستضيفها مشروع الطاقة الفلسطيني للشركات وأصحاب الأعمال المهتمين بمعرفة الطاقة المتجددة والتفاصيل حول كيفية تصميم هذه الأنظمة وتركيبها وتمويلها.