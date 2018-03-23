غزة.. بث مشترك استعداداً لمسيرة العودة وكسر الحصار "الإسرائيلي"

من المقرر أن ينطلق بث مشترك مساء اليوم، بين فضائيات محلية وعربية إضافة إلى اذاعات ووكالات انباء فلسطينية محلية استعداداً لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار "الإسرائيلي" المفروض على قطاع غزة.

ويستعد الفلسطينيون بتاريخ (30/3) لمسيرة العودة الكبرى في كافة أماكن تواجدهم.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار لمتابعة البث المشترك بين كافة وسائل الإعلام الفلسطيني وعددٍ من الفضائيات العربية.

وأوضحت أن البث سيبدأ الساعة الـ (7) مساء اليوم الجمعة من إستديوهات قناة الأقصى الفضائية في قطاع غزة.

المشاركون في البث المشترك على النحو التالي:-

أولا: القنوات الفضائية المشاركة

1_ قناة الأقصى الفضائية

2_ قناة فلسطين اليوم

3_قناة مكملين 2 الفضائية

4_قناة الزيتونة الفضائية

5_ قناة دعوة الفضائية

6_ قناة الغدير الفضائية

7_ قناة طيبة الفضائية

ثانيا: الإذاعات المحلية المشاركة بالموجه

1_ إذاعة صوت الأقصى

2_ إذاعة الأقصى مباشر

3_ اذاعة صوت القدس

4_ إذاعة صوت الشعب

5_ إذاعة الأسرى

6_ إذاعة طيف

7_ اذاعة القران الكريم

8_اذاعة الرأي

9_ اذاعة الرباط

ثالثا: وكالات الأنباء

1_ وكالة شهاب للأنباء

2_ وكالة نيو نيوز للأنباء

3_ وكالة صفا

4_ الرسالة نت

5_ فلسطين أون لاين

6_ وكالة الرأي

7_ الغد فلسطين

8_ فلسطين الان

9_ وكالة فلسطين اليوم

10_المركز الفلسطيني للإعلام

رابعا: القنوات الأرضية

1_ مرئية الأقصى