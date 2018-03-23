وزارة الإعلام: الأمم المتحدة تنتصر للصحافيين الفلسطينيين

اعتبرت وزارة الإعلام دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة مايكل لينك "إلى احترام حرية الصحافة، وحقوق العاملين فيها، ووجوب توقف "إسرائيل" عن استهداف الصحافيين الفلسطينيين" خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حراس الحقيقة، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة بحقهم.

وأكدت الوزارة في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه اليوم الجمعة، أن الدعوة التي تخللت جلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، بحضور سفير فلسطين فيه إبراهيم خريشة، والعديد من ممثلي الدول ووسائل الإعلام يجب البناء عليها، وصولاً إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2222) الصادر بالإجماع، والداعي إلى الاستفادة من الممارسات والتجارب والدروس المتصلة بحماية الصحافيين، وإدانته لكافة أشكال الانتهاكات والاعتداءات ضدهم خلال النزاعات المسلحة، وحثه لاحترام الاستقلالية المهنية وحقوق الصحافيين خلال النزاعات، ورفضه استمرار إفلات المعتدين من العقاب، والدعوة إلى مقاضاتهم.

فيما حيّت الوزارة، الاتحاد الدولي للصحافيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب على مواقفهم المساندة لإعلاميينا، كما وتُشييد بتقرير نقيب الصحافيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، الذي وثق وقوع 909 اعتداءات ضد حراس الحقيقة خلال عام 2017، ما يؤكد أن دولة الاحتلال تشن عدوانًا ممنهجًا ضد إعلاميينا.

وجددت الوزارة وقوفها وإسنادها لرُسل الكلمة، وفرسان الصورة، الذين ينقلون رواية الحرية للعالم، ويقدمون واجبهم الإنساني والمهني والأخلاقي والوطني، بالرغم من الاستهداف "الإسرائيلي" المتواصل، والعدوان الوحشي ضدهم.