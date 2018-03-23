انطلاق ماراثون "اركضوا للحرية" في بيت لحم

انطلق صباح اليوم الجمعة ماراثون فلسطين الدولي السادس "اركضوا للحرية" من ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم، بمشاركة أكثر من 7000 فلسطيني وأجنبي.

ويتضمن الماراثون عدة مسافات بدءا من 3 كم وسمي "سباق العائلة"، يليه سباق 10 كم، ثم 21 كم، واخيرا السباق الاطول مسافته 42.195 كم.

وأعطى شارة البداية محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري، وأمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير عصام القدومي، ورئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان.

وسيكون خط الماراثون انطلاقا من أمام كنيسة المهد مرورا بشارع المهد، ومحيط مسجد بلال بن رباح ومخيمات عايدة والعزة والدهيشة وبلدة الخضر، ومن ثم العودة إلى نقطة البداية، في ظل وجود 11 محطة على طول امتداد مسافة السباقات لمراقبة المتسابقين.

وقال القدومي: "إن الماراثون يشكل في مضمونه الحرية لفلسطين في كل المجالات، وأن المشاركة في هذا العام جاءت بامتياز تأكيدا على هذا المضمون، خاصة مع مرور المشاركين الأجانب في الماراثون بالقرب من جدار الضم والتوسع ومشاهدتهم له عن قرب".