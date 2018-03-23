اول طائرة تهبط في "إسرائيل" بعد عبورها الاجواء السعودية

هبطت طائرة من نوع بوينغ تابعة للخطوط الجوية الهندية مساء الخميس في "تل ابيب" لتكون اول طائرة تجارية تصل الى "إسرائيل" بعد عبورها الاجواء السعودية.

ووفقاً لمراسل وكالة فرانس برس فإن وزير النقل "الإسرائيلي" اسرائيل كاتز قال: "إنها لحظة تاريخية"، مضيفا "هذه المرة الاولى تحصل علاقة رسمية بين "إسرائيل" والسعودية".

واعتبر المراقبون هذا الأمر مؤشرا إلى تقارب في العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والسعودي رغم عدم إقامة علاقات دبلوماسية.

وكانت طائرة الخطوط الهندية اقلعت من نيودلهي عند الساعة 12,30 ت غ.

ومن المقرر أن يكون هناك ثلاث رحلات أسبوعية في كل اتجاه، ما ينهي الحظر السعودي المستمر منذ عقود على استخدام مجالها الجوي للرحلات الجوية التجارية إلى "إسرائيل".

ولم تعط السعودية اي تعليق بهذا الخصوص.