ترامب عبر توتير يعلن تغير مستشار الامن القومي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، أن جون بولتون سيحل محل هربرت ماكماستر في منصب مستشار الأمن القومي الشهر المقبل.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها على تويتر: "يسعدني أن أعلن أنه اعتبارًا من 2018/4/9 سيكون السفير جون بولتون مستشارًا جديدًا للأمن القومي".

وأضاف: "لقد قام ماكماستر" بعمل رائع وسيظل صديقي دومًا.

ومن جانبه، قال ماكماستر في بيان "أنا ممتن للرئيس دونالد ترامب على فرصة خدمته هو وبلدنا كمستشار للأمن القومي".

وكان قرار مكماستر بالمغادرة قد تم التوصل إليه بالتبادل، وفقاً لمسؤول في البيت الأبيض.