الطقس: أجواء حارة ومغبرة وارتفاع درجات الحرارة

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، بأن الجو يكون اليوم الجمعة، حاراً وجافاً ومغبراً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 14 درجة مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.