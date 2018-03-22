نوعية معجون الأسنان و أثرها على صحتنا

يّنت مجموعة من العلماء خصائص جميع معاجين الأسنان الموجودة في الأسواق، وأوضحوا خصائصها العملية على صحة الأسنان.

وقالت يلينا جاو-سوزا، إحدى الخبيرات المشاركات في الاختبار، لقد “درسنا فعالية مجموعة من معاجين الأسنان، كتب على أغلفتها أنها تعالج الحساسية والتآكل.

وتم إجراء التجربة في البرازيل وبلدان أوروبية، حيث استخدم كل من المنتجات لفترات من الزمن، فتبين أنها لا تكافح التوسوس ولا تلعب دورا في الحفاظ على مينا الأسنان كما هو متوقع”.

وخلص العلماء إلى نتيجة مفادها بأن معاجين الأسنان على اختلاف أنواعها لا تستطيع حماية الأسنان من التسوس، ولا يمكنها وقاية المينا من التدمير نتيجة لعوامل كثيرة.

ويوصي الخبراء باتباع ثلاث قواعد أساسية لتجنب التسوس وفقدان مادة المينا التي تغلف الأسنان، وهي الالتزام بنظام غذائي صحي متكامل، وتنظيف الفم والأسنان بعد تناول الطعام، وزيارة طبيب الأسنان دوريا.