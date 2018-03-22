ثغرة أمنية تهدد خصوصية مستخدمي "آيفون"

كشفت مجلة "ماك" التقنية عن ثغرة أمنية في نظام التشغيل (iOS 11) الخاص بأجهزة أبل "آيفون" تمكن أي مستخدم من قراءة الإشعارات على الأجهزة عن طريق طلب ذلك من المساعد الشخصي "سيري"، وبدون فتح قفل الشاشة.

وقدمت أبل في نظام التشغيل (iOS 11) ميزة تسمح للمستخدمين بإضافة محتويات الإشعارات الخاصة بهم على شاشة الإغلاق الخاصة بهاتف آيفون، لحين فتح الجهاز بميزة اللمس أو التعرف على الوجه، إلا أن هناك طريقة بسيطة لقراءة تلك الإشعارات، حتى وإن لم يكن لديك إذن بفتح الهاتف.

وبحسب المجلة التقنية، وتقرأ المساعد الشخصي "سيري"، الإشعارات المخفية الخاصة بالمستخدم بما فيها رسائل "واتساب" على أجهزة "آيفون 10" و"8 بلس"، والعاملة بنظام التشغيل (iOS 11.2.6)، حتى ولو كان الهاتف مقفلاً.

وبيّنت المجلة أن ثغرة "سيري" فعالة في الأجهزة العاملة بنظام (iOS 11.3) الإصدار التجريبي "بيتا"، ومع تطبيقات مثل "تليغرام" و"سكايب"، ولكنها لا تعمل مع تطبيق (Messages) من أبل.

ونقلت "ماك" عن الشركة الأميركية قولها: "نحن على علم بهذه الثغرة، ونعمل على إصلاحها، وإيجاد حل لها في التحديث القادم للبرنامج".

ولم تعط أبل تاريخا محددا للتحديث القادم، إلا أنه بمقدور المستخدمين لحين ذلك إلغاء خاصية إظهار الإشعارات على شاشة الإغلاق، أو تعطيل "سيري" عندما يكون الهاتف مقفلا.