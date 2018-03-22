"إسرائيل" تفتح تحقيقا ضد شركة الفيس بوك

أعلنت سلطة حماية الخصوصية في "إسرائيل" اليوم الخميس بأنها ستشرع في فتح تحقيق ضد إدارة شركة فيس بوك ، في أعقاب التقارير التي أفادت بأن شركة فيس بوك قد قامت بتسريب معلومات شخصية عن "الإسرائيليين" لشركة كامبريدج أناليتيكا الأمريكية والمتخصصة في مجال جمع واستخراج البيانات الشخصية عن الأفراد لأغراض سياسية .

ووفقا لموقع يديعوت أحرنوت فإن السلطة ستحقق أيضا فيما إذا كانت هناك ملفات أخرى انتهكت فيها شركة فيس بوك خصوصية المواطن "الإسرائيلي".

وستدرس السلطة في تحقيقاتها الأضرار والمخاطر التي قد نجمت عن المعلومات الشخصية التي تم جمعها عن الكثير من "الإسرائيليين" ، والتي تعتبر انتهاكا صارخا لقانون حماية الخصوصية في إسرائيل .