ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر
الاتصالات

"إسرائيل" تفتح تحقيقا ضد شركة الفيس بوك

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:22 - 22 مارس 2018
فيسبوك فيسبوك
مشاركة

أعلنت سلطة حماية الخصوصية في "إسرائيل" اليوم الخميس بأنها ستشرع في فتح تحقيق ضد إدارة شركة فيس بوك ، في أعقاب التقارير التي أفادت بأن شركة فيس  بوك قد قامت بتسريب معلومات شخصية عن "الإسرائيليين" لشركة كامبريدج أناليتيكا الأمريكية والمتخصصة في مجال جمع واستخراج البيانات الشخصية عن الأفراد لأغراض سياسية .

ووفقا لموقع يديعوت أحرنوت فإن السلطة ستحقق أيضا فيما إذا كانت هناك ملفات أخرى انتهكت فيها شركة فيس بوك خصوصية المواطن "الإسرائيلي".

وستدرس السلطة في تحقيقاتها الأضرار والمخاطر التي قد نجمت عن  المعلومات الشخصية التي تم جمعها عن الكثير من "الإسرائيليين" ، والتي تعتبر انتهاكا صارخا لقانون حماية الخصوصية في إسرائيل .

متعلقات