اعتصام في رام الله تضامناً مع الأسرى الاداريين

اعتصم عشرات الفلسطينيون، مساء اليوم الخميس، في رام الله تضامناً مع الأسرى الداريين الذين يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال منذ 36 يوماً.

وطالب المشاركون في الاعتصام التضامني مع الاسرى الاداريين، بضرورة الضغط على الاحتلال لوقف سياسة "الاعتقال الاداري" والذي يعتبر سيف مسلط على رقاب الأسرى، الذين يعتقلهم الاحتلال دون حجة، فيخضعهم تحت الاعتقال الاداري.

وناشدوا المؤسسات الحقوقية والدولية بضرورة تسليط الضوء على قضية الاسرى الاداريين، والضغط على دولة الاحتلال لانهائه، كونه يسلب الأسرى حق الحرية دون وجه حق.

ووفقاً لبيان ألقاه المشاركون في الاعتصام، طالبوا فيه الفصائل بأهمية انهاء الانقسام الفلسطيني، وتحمل المسؤولية الكاملة تجاه قضية الاسرى.

يشار الى أن الاسرى الاداريين والبالغ عددهم نحو 450 أسيراً، يواصلون منذ 36 يوماً مقاطعة محاكم الاحتلال رفضاً للاعتقال الاداري.