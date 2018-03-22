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قريباً سننشر التفاصيل

البردويل: لدينا تفاصيل دقيقة عن جهات معادية تقف وراء تفجير موكب الحمدالله

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:34 - 22 مارس 2018
صلاح البردويل القيادي في حركة حماس صلاح البردويل القيادي في حركة حماس
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قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل: "لدينا تفاصيل دقيقة ومؤكدة حول وجود جهات معادية تقف خلف تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله".

وأكد البردويل في مؤتمر صحفي للفصائل بغزة مساء الخميس، أن حركته أطلعت الفصائل على كافة التفاصيل الدقيقة لتحقيقات وزارة الداخلية ولا مجال للانجرار وراء بعض الموتورين، مشيراً إلى أن الحقائق تتكشف رويداً رويداً.

ووعد عضو المكتب السياسي لحماس، الشعب الفلسطيني لنشر كافة التفاصيل ومن يقف خلف عملية التفجير قريباً بعد اكتمال كافة الخيوط التفصيلية للجريمة.

وأضاف "العملية خطيرة جداً ولا نستبعد أي جهات معادية تقف خلف تنفيذ العملية".

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