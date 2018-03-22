الفصائل تؤكد دعمها لاستكمال التحقيقات في استهداف الموكب

أكدت الفصائل الفلسطينية ضرورة توحيد الجهد الأمني في قطاع غزة والضفة الغربية، داعيةً رئيس الوزراء ووزير الداخلية رامي الحمد الله للقدوم إلى قطاع غزة.

وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، في كلمة له عن الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، إن قيادة حركة حماس دعت الفصائل لمناقشة الوضع الأمني في القطاع.

وشدد البطش على دعم الفصائل لاستكمال التحقيق للكشف عمَّن يقف خلف جريمة استهداف موكب الحمد الله، مؤكداً أهمية استقرار الحالة الأمنية في القطاع.

وأضاف: "نحن في وضع سياسي لا يحتمل المزيد من المناكفة، نحتاج وحدة حقيقة في مواجهة كل التحديات، وحدة أمنيةً ووطنية واحدةً تحمي سلامة الوطن".

وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة استشهاد اثنين من رجال الأمن في اشتباك مسلح مع مجموعة من المطلوبين غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الأجهزة الأمنية حددت في إطار بحثها مكان المطلوب أنس أبو خوصة ومساعديه، وشرعت بعملية أمنية صباحًا غرب النصيرات، وحاصرت عددًا من المطلوبين وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار صوب القوة الأمنية مما أدى لاستشهاد اثنين من رجال الأمن وهما: رائد/ زياد أحمد الحواجري، وملازم/ حماد أحمد أبو سويرح.

وأعلنت الداخلية عن مقتل المطلوب أبو خوصة أثناء الاشتباك واعتقال اثنين من مساعديه أصيبا أثناء الاشتباك ونقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج أحدهما كان بحالة خطرة توفي فيما بعد وهو (عبد الهادي الأشهب).

وأكدت استمرار التحقيقات في هذه الجريمة حتى يتم الكشف عن ملابساتها كافة.