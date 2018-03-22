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كتائب القسام: تزف المجاهدين زياد الحواجري وحماد أبو سويرح

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:44 - 22 مارس 2018
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زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اثنين من مجاهديها الأبطال وسط قطاع غزة، ارتقيا أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في إطار عملهم في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وقالت الكتائب في بيانها العسكري أن الشهيد القسامي/ زياد أحمد الحواجري (28 عاماً)، والشهيد القسامي/ حماد أحمد أبو سويرح (36 عاماً).

لقيا ربهما شهيدين - بإذن الله تعالى- اليوم الخميس، أثناء تأدية واجبهما الوطني في عملهم مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، لاعتقال المطلوبين في جريمة استهداف موكب رئيس الحكومة الأسبوع الماضي.

وأضافت: "نسأل الله تعالى أن يتقبلهما ويسكنهما فسيح جناته، وأن يجعل جهادهما خالصاً لوجهه الكريم، وأن يصبّر أهلهما وأحبابهم ويحسن عزاءهم، وستبقى دماء شهدائنا نبراساً في طريق تحرير فلسطين".

 

كتائب القسام: تزف المجاهدين زياد الحواجري وحماد أبو سويرح

كتائب القسام: تزف المجاهدين زياد الحواجري وحماد أبو سويرح

كتائب القسام: تزف المجاهدين زياد الحواجري وحماد أبو سويرح

كتائب القسام: تزف المجاهدين زياد الحواجري وحماد أبو سويرح

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