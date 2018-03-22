هكذا ردت عائلة "أبو خوصة" على مقتل ابنها !

أعلنت عائلة أبو خوصة في قطاع غزة، اليوم الخميس، براءتها من أحد أفرادها "أنس عبدالمالك أبو خوصة" المتهم بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله.

وقالت العائلة في بيان لها، أنها فوجئت من الجريمة النكراء والفعل الخارج عن الأعراف الوطنية والدينية، وأنها ترفضه جملةً وتفصيلا وتعلن براءتها منه.

ونعت العائلة قتلى الأجهزة الأمنية الذين قتلوا أثناء تأدية واجبهم الوطني. معلنةً مساندتها واستعدادها الكامل للتعاون مع الأجهزة المختصة لكافة التحقيقات.

ودعت عوائل قتلى الأجهزة الأمنية إلى "اتباع سبيل الحكمة في معالجة هذا الخطب الجلل، وعدم أخذ الجميع بجريرة مجرم باع نفسه للشيطان". وفق نص البيان.



