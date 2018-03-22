هنية: توقيت تفجير موكب "الحمد الله" في غزة خطير سياسياً وميدانياً

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الخميس، أن التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله، كان يهدف لتفجير ملفات سياسية.

وأشار هنية في تصريحات له خلال مشاركته في جنازة عناصر الأمن الذين استشهدوا خلال اشتباكات مع مسلحين متهمين بتنفيذ التفجير، إلى أن حركته ستنتظر انتهاء كافة التحقيقات في استهداف الموكب حتى فك رموز العملية.

وقال "توقيت تفجير الموكب خطير بالمعنى الوطني والسياسي والميداني".

ووجه هنية التحية لعناصر الأجهزة الأمنية والذين وصفهم بـ "الأبطال الذين قدموا أرواحهم ثمنا لكشف الحقيقة. مشيرا إلى أن الحركة عمل جنبا إلى جنب مع وزارة الداخلية لكشف خيوط الجريمة.