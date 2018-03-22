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الحمد الله يجدد دعوة "حماس" لتسليم كل المسؤوليات بغزة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:37 - 22 مارس 2018
الحمد الله في غزة الحمد الله في غزة
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جدد رئيس الوزراء رامي الحمد الله مطالبته لحركة "حماس" بـ"تسليم الحكومة كل المسؤوليات الأمنية والمالية والقانونية والإدارية".

ودعا الحمد الله خلال كلمته في افتتاح مؤتمر النيابة العامة الثامن ببيت لحم الخميس بـ"التحلي بروح المسؤولية الوطنية وتجنيب أهلنا في قطاع غزة المزيد من ويلات وتداعيات الانقسام المرير".

وقال: "إننا ندرك أن صمام الأمان ومفتاح النجاح هو بصون وحدة الوطن ومنع تشتت هويته، ولهذا فنحن نتطلع إلى الانتقال بعملنا المؤسسي والحكومي بكافة مكوناته إلى قطاع غزة، وهذا يتطلب بلا تأخير، التمكين الفاعل والشامل للحكومة بحيث تضطلع بمسؤولياتها في كافة مناحي الحياة وبلا أية استثناءات".

 

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