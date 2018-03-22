الجبهتان تدعوان السلطة لتنبي سياسة وطنية جديدة

دعت الجبهتين الشعبية والديمقراطية، السلطة الفلسطينية لتبني سياسة وطنية جديدة تتصادم مع السياسة الأمريكية والإسرائيلية في الميدان عبر دعم التحركات الشعبية والانتفاضة بمختلف اشكالها النضالية وحمايتها.

وطالبت الجبهتين عقب لقاءٍ بينهما في لبنان اليوم الخميس، السلطة الفلسطينية لزج كل عناصر القوة الفلسطينية في معركة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها سلاح الوحدة الوطنية الذي ما زال الغائب الاكبر.

وأكدت الجبهتين، ضرورة التحضير الجيد لجلسة المجلس الوطني القادمة سواء لجهة المكان الذي ينبغي أن يتم التوافق حوله بما يضمن مشاركة الجميع او لجهة القرارات التي ينبغي ان تعكس الشراكة الوطنية في رسم القرار الوطني وضمان تطبيقه خاصة ما يتعلق بحسم العلاقة مع العدو وقطع الصلة باتفاق اوسلو والغاء التنسيق الامني واتفاق باريس الاقتصادي والعمل بشكل جدي لدعم خيار الانتفاضة والمقاومة ووضع مجرمي الاحتلال امام المحاكمة ومعالجة الاشكالات الداخلية الفلسطينية.

وقالت الجبهتان: "إن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها لجهة تشعب وتعدد خيوط العدوان الامريكي "الإسرائيلي" سواء ما يتعلق بالقدس او باللاجئين عبر وكالة الغوث مرورا بالدعم الامريكي العلني لعمليات الاستيطان الواسعة والترتيبات الامنية المطروحة في فلسطين وغيرها من القضايا التي يعمل العدو على حسمها بالميدان.

وعرضت الجبهتان أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان واكدتا على ضرورة تطوير وتفعيل جميع الاطر الفلسطينية القائمة، السياسية والامنية، بما يمكنّها من اخذ دورها في حماية شعبنا ومصالحه السياسية والاجتماعية وتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن حقوق اللاجئين خاصة حقهم بالعودة اضافة الى الدور المطلوب في تعزيز حالة الامن والاستقرار في المخيمات وتعزيز علاقاتها مع الجوار.

وجددت الجبهتان، دعوة الحكومة اللبنانية الى التعاطي مع الشعب الفلسطيني كشعب شقيق يناضل من اجل حقوقه الوطنية وتقديم كل الدعم والاسناد خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي واقرار الحقوق الانسانية.

ودعت الجبهتان إلى مواصلة التحركات الشعبية في مخيمات لبنان رفضا للعدوان الامريكي "الإسرائيلي" على الحقوق الوطنية الفلسطينية خاصة قضيتي القدس واللاجئين، واكدتا على ضرورة رفع وتيرة هذه التحركات بشكل موحد ورافض لاستهداف وكالة الغوث وخدماتها.

وشددتا في البيان، أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع وان خدمات الاونروا هي حق لشعبنا وليست منّة من الولايات المتحدة التي اعلنت عن وجهها الحقيقي باعتبارها شريك كامل في العدوان على شعبنا.