حماس تنعى شهداء وزارة الداخلية

نعت حركة "حماس" شهداء وزارة الداخلية الأبطال الذين قدموا دماءهم وأرواحهم في ساحة الشرف دفاعا عن أمن وأمان المواطن الفلسطيني.

وأشادت الحركة في تصريح صحفي للناطق باسمها فوزي برهوم، بالجهود الجبارة التي بذلتها الأجهزة الأمنية في غزة لملاحقة المجرمين وكشف ملابسات الجريمة النكراء.

وأعرب برهوم عن تقدير الحركة العالي للدور الكبير لجموع المواطنين في تعاونهم مع الأجهزة الأمنية وتفهمهم للإجراءات الأمنية التي واكبت الحدث.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت ظهر اليوم الخميس، عن استشهاد اثنين من رجال الأمن خلال عملية أمنية ضمن مساعي الكشف عن ملابسات جريمة استهداف موكب الدكتور رامي الحمدالله.