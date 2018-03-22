رئيس مجلس طلبة بيرزيت يخوض إضراباً عن الطعام

قال نادي الأسير، اليوم الخميس، إن المعتقل عمر حسن كسواني يخوض إضرابا عن الطعام منذ ثلاثة أيام، احتجاجا على ظروف التحقيق القاسية التي يتعرض لها في معتقل "المسكوبية".

وذكر محامي نادي الأسير مأمون الحشيم أن المعتقل الكسواني أبلغ قاضي المحكمة بإضرابه، والأسباب التي دفعته لذلك هي التحقيق معه بشكل مكثف، ولمدة (18) ساعة متواصلة يوميا، وأشار إلى أن أمرا بمنع لقاء المحامي قد صدر بحق المعتقل الكسواني ينتهي في تاريخ السادس والعشرين من آذار الجاري، موضحا أن محكمة الاحتلال مددت اعتقال الكسواني لمدة سبعة أيام بذريعة استكمال التحقيق لوجود ملف سري.

يذكر أن المعتقل كسواني هو رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت اختطف على يد قوات "المستعربين" من داخل حرم الجامعة بتاريخ السابع من آذار الجاري.