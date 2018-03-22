"فيسبوك" تغلق صفحة الجبهة الشعبية

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن إدارة "فيسبوك" أقدمت الخميس على حذف الصفحة الرسمية للجبهة بذريعة انتهاك سياسة الاستخدام.

واستنكرت الجبهة الشعبية إقدام إدارة "فيسبوك" على إغلاق الصفحة الخاصة بالجبهة، معتبرة إياها سياسة ممنهجة تأتي تنفيذاً لرغبات الاحتلال في محاربة المحتوى الفلسطيني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشددت الجبهة على أن هذه السياسات المنحازة للاحتلال "لن تثنينا عن مواصلة فضح جرائم الاحتلال وسياساته الإجرامية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وتظهير حقوقه ونضالاته".

ومنذ بداية 2018 أوقف "فيسبوك" نحو 100 صفحة وحساب فلسطيني عبر حظر المحتوى أو المنع من النشر، في حين حذف العام الماضي نحو 200 حساب وصفحة فلسطينية.

وبحسب تقارير؛ فإن 60 ألف إسرائيلي يحرضون ضد الفلسطينيين على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؛ ونشروا نحو 4 ملايين تعليق تحريضي خلال عامي 2015-2016.

ورصدت تلك التقارير نشر نحو 27 ألف إسرائيلي تعليقات تحريضية ضد الفلسطينيين خلال عام 2017، وردت فيها عبارة صريحة "اقتل الفلسطيني"، دون تحرك من "فيسبوك".