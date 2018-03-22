عباس: على حماس تسليم كل شيء لحكومة الوفاق وإلا ستتحمل العواقب

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس: "على حركة حماس تسليم كل شيء في قطاع غزة وأولها الأمن وبشكل فوري إلى حكومة الوفاق الوطني، لتتحمل السلطة المسؤولية كاملة عن القطاع".

وأضاف عباس خلال مؤتمر صحفي في مقر الرئاسة في رام الله اليوم الخميس: "إذا لم تُسلم حماس قطاع غزة عليها أن تتحمل عواقب إفشال الجهود المصرية المشكورة، الساعية لإنهاء هذه الحالة".

وفي ذات السياق جدد عباس، دعوته لمجلس الأمن، حول ضرورة عقد مؤتمر دولي "للسلام" في منتصف العام الجاري، وقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وتشكيل آلية دولية متعددة الأطراف، للتوصل إلى (اتفاق سلام) على أساس الشرعية الدولية.

وأكد، أن السلطة الفلسطينية لم ترفض المفاوضات يوما، ومستعدة للذهاب لها دائما.

وشدد على عدم القبول بأية حلول تكون خارج إطار الشرعية الدولية، وقال: "ما نريده هو حل الدولتين، دولة فلسطين مستقلة ذات السيادة على حدود 1967، بعاصمتها القدس المحتلة، تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة "إسرائيل".

وثمن الرئيس مواقف الاتحاد الأوروبي الصادقة، وقراراته الواضحة حول عملية السلام، وأعرب عن تقديره للدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد لبناء مؤسسات دولتنا.