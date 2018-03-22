التجمع الاعلامي ُيسلّم مذكّرة "عاجلة" للمفوض السامي لحقوق الانسان

أكد التجمع الإعلامي الفلسطيني، اليوم الخميس، أنه سلم مذكرة قانونية عاجلة لمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية بمدينة غزة، حول الوضع الصحي للأسير المحرر والمبعد من جنين إلى قطاع غزة الإعلامي طارق عز الدين، والذي يعاني من مرض "لوكيميا الدم" وحالته الصحية خطيرة جدا.

وقال رئيس التجمع الإعلامي توفيق السيد سليم إن تسليم المذكرة اليوم يأتي في سياق الجهود التي يبذلها التجمع من أجل حث كافة الجهات المعنية التدخل العاجل لدى السلطات المصرية لتسهيل سفر الإعلامي المريض "عز الدين" والذي يعاني وضعا صحيا بالغ الخطورة في ظل حرمانه من حقه الطبيعي في تلقي العلاج بسبب ظروف الحصار المفرض على القطاع.

وأوضح السيد سليم أن المذكرة تتضمن شرحا تفصيليا حول الحالة الصحية للمريض "عز الدين"، تُظهر مدى حاجته الماسة للسفر على وجه السرع لتلقي العلاج في المشافي المصرية، بسبب عدم توفر العلاج المطلوب لحالته في مشافي القطاع التي تعاني نقصا كبيرا في الأدوية نتيجة الحصار.

ولفت إلى أن حرمان المرضى في قطاع غزة من الحق في السفر لتلقي العلاج، يعتبر جريمة إنسانية ومخالفة صريحة لكل الاتفاقات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان وفي مقدمتها القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف الأربعة.

وناشد رئيس التجمع الإعلامي، المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة التدخل العاجل لدى السلطات المصرية من أجل السماح بسفر "عز الدين" بشكل استثنائي عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج.

ويعدّ طارق عزالدين أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011م، وأمضى في سجون الاحتلال أكثر من عشر سنوات وتم إبعاده إلى قطاع غزة ضمن عدد من الأسرى المحررين المفرج عنهم بموجب الصفقة، ويشغل في قطاع غزة منصب مدير إذاعة صوت الأسرى.