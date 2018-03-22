بعد اشتباك مسلح:شهيدان من الأجهزة الأمنية واعتقال منفذ تفجير موكب"الحمدلله"

البزم: الأجهزة الأمنية تحاصر عدداً من المطلوبين في تفجير الحمد الله

استشهد صباح اليوم الخميس، اثنان من أفراد الأجهزة الأمنية في اشتباك مسلح اندلع بين الأجهزة الأمنية وأنس أبو خوصة المتهم بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله وذلك في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال صلاح البردويل القيادي في حركة حماس: إن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على مرتكب جريمة محاولة اغتيال رئيس الوزراء رامي الحمد لله الأسبوع الماضي وهو مصاب..

وقد استشهد خلال الاشتباك اثنان من أفراد الأجهزة الأمنية وهما زياد الحواجري وحماد أبو سويرح.

وفي تعقيب أوّلـي، أكد إياد البزم المتحدث باسم الأجهزة الأمنية، أن الأجهزة الأمنية تحاصر عدداً من المطلوبين على خلفية قضية تفجير موكب رئيس الوزراء، غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ووقوع اشتباك مسلح بين القوة الأمنية والمطلوبين.

وأوضح البزم، أن العملية مازالت جارية.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، قد كشفت مساء أمس، عن تمكّن الأجهزة الأمنية من التعرف على المتهم الرئيس في قضية استهداف موكب رئيس الوزراء في غزة الأسبوع الماضي، وهو (أنس عبد المالك عبد القادر أبو خوصة)، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعقب أثاره وإلقاء القبض عليه.

وأشار البزم إلى رصد مكافأة مالية قدرها 5 آلاف دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد بإلقاء القبض على المتهم، محذراً من التستر عليه أو مساعدته، ومُشدداً على أن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتستر عليه.

من جهتها، دعت وسائل الإعلام إلى التروي وعدم التسابق في نشر الأخبار غير الدقيقة، وانتظار الرواية الرسمية من وزارة الداخلية والأمن الوطني.

وتشهد محافظات قطاع غزة، منذ ليلة أمس، حواجز أمنية على المفترقات.











