الذهب ينخفض مع صعود الدولار

صعدت أسعار الذهب حوالي 2 بالمئة أمس الأربعاء، متعافية من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع مع تراجع الدولار بعدما رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، وتوقع زيادتها مرتين أخريين على الأقل هذا العام، في حين أن معظم التوقعات كانت تشير إلى ثلاث زيادات أخرى.

وفي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية تحت قيادة جيروم باول الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي، لمح المركزي الأميركي إلى أن التضخم من المنتظر أن يتحرك صعودا بعد سنوات من بقائه دون المعدل المستهدف البالغ 2 في المئة، مع ازدياد قوة الاقتصاد.

وقال مجلس الاحتياطي في بيان في نهاية اجتماع استمر يومين رفع فيه سعر الفائدة القياسي للقروض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.50 بالمئة إلى 1.75 بالمئة، "آفاق الاقتصاد تعززت في الأشهر القليلة الماضية"، مضيفا أن من المتوقع أن يتحرك التضخم صعودا في الأشهر المقبلة ليستقر حول المعدل المستهدف.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 1334.75 دولارللأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأميركي، بعدما قفز في وقت سابق إلى 1335.47 دولار وهو أعلى مستوى له منذ السابع من مارس. وفي الجلسة السابقة هبط المعدن النفيس إلى 1306.91دولار.

وارتفعت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 0.7 في المئة لتبلغ عند التسوية 1321.50 دولار للأوقية.

وزادت مكاسبها إلى 1.6 بالمئة في التعاملات اللاحقة على التسوية.

وهبط مؤشر الدولار أمام سلة من عملات، وهو ما يجعل الأصول المسعرة بالعملة الأميركية، مثل الذهب، أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.8 في المئة إلى16.63 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها في ستة أيام.

وارتفع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 958.40 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 993 دولارا للأوقية.