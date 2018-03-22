ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل خلال 2017

أشارت بيانات الأرصاد الجوية للعام 2017 إلى أن درجات الحرارة العظمى قد مالت إلى الارتفاع عن المعدل العام في معظم المحطات، حيث بلغ أعلى ارتفاع عن المعدل العام في محطة نابلس بواقع 2.6 مo، فيما انخفض عن المعدل العام في محطة جنين بواقع 0.3 مo.

جاء ذلك ضمن بيان مشترك أصدره الجهاز المركزي للإحصاء، والأرصاد الجوية، لمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، الذي يصادف يوم غد الجمعة، الموافق 23 آذار من كل عام.

وحسب البيان: لوحظ أن درجات الحرارة الصغرى قد ارتفعت خلال العام 2017 عن المعدل العام بمقدار تراوح ما بين 3.9 مo في محطة أريحا، و0.8 مo في محطة رام الله.

وفيما يلي أبرز الملامح الجوية في فلسطين:

كميات الأمطار أدنى من المعدل السنوي

وأظهرت البيانات خلال العام 2017 أن كميات المطر تراوحت ما بين 356 ملم في محطة الخليل، و46 ملم في محطة أريحا، في حين أن المعدل العام لسقوط الأمطار في محطة الخليل يبلغ 596 ملم، وفي أريحا 166 ملم.

أما على مستوى كميات الأمطار، فقد تركزت في معظم المحافظات في شهري كانون ثاني وشباط.

كميات التبخر للعام 2017 أعلى من المعدل العام

أشارت البيانات إلى أن كميات التبخر في فلسطين قد ارتفعت في معظم المحطات، حيث بلغت أعلاها في محطة أريحا 2,411 ملم، وأدناها في محطة رام الله بـ1,790 ملم خلال العام 2017.

نابلس أكثر المناطق رطوبة وأقلها أريحا

تشير البيانات إلى أن معدل الرطوبة النسبية لعام 2017 قد تراوح ما بين 42% في محطة أريحا و73% في محطة نابلس، وقد سجل أقل معدل للرطوبة النسبية السنوي في شهر أيار ليبلغ 32% وذلك في محطة أريحا، كما سجل أعلى معدل في كانون أول وأيلول في محطة نابلس حيث بلغ 81%.

معدلات الرطوبة النسبية للعام 2017 والمعدل العام لبعض المحطات في الضفة الغربية

أعلى معدل لسطوع الشمس خلال العام 2017 تم تسجيله في محطة أريحا

بلغ أعلى معدل لعدد ساعات سطوع الإشعاع الشمسي خلال 2017 في محطة اريحا حيث بلغت 8.8 ساعة/ يوم، بينما سجلت محطة الخليل الاقل سطوعاً للشمس بـ 8.2 ساعة/ يوم، مقارنة مع عام 2016 فلا يوجد اختلاف كبير حيث بلغت 8.8 ساعة/ يوم في محطة أريحا و8.3 ساعة/ يوم في محطة الخليل.

وحسب البيان، تحتفل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وأعضاؤها البالغ عددهم 189 دولة، ومجتمع الأرصاد الجوية على نطاق العالم باليوم العالمي للأرصاد الجوية، وموضوع هذا العام هو "الطقس جاهز، المناخ ذكي".

وفلسطين شأنها شأن بقية دول العالم تحتفل بهذا اليوم من قبل الجهات العاملة في مجال الأرصاد الجوية، وبالأساس من قبل الإدارة العامة للأرصاد الجوية.

علما أن فلسطين تحتل منصب عضوا "مراقبا" في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية العالمية وعضواً "دائماً" في المنظمة العربية للأرصاد الجوية في إطار جامعة الدول العربية.