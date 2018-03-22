مكافأة "أنس": قلبت الفيس بوك وتحولت لمهر عروس وفك زنقة

"شوف يا كبير .. عروض الحكومة تكسير .. امسك "أبو خوصة" والك مهر عروسة"..

صرف مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد بإلقاء القبض المتهم:

"أنس أبو خوصة".. شباب يلا بسرعة نكسبها إلي بدو يقول أنا.. هذه العبارات وغيرها أكثر فكاهة وسخرية تداولها نشطاء التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، عقب إعلان وزارة الداخلية في غزة عن رصد مكافأة مالية قدرها 5000 دولار لمن يساعد في إلقاء القبض على المتهم بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله يوم الثلاثاء الماضي.

فما أن انتشرت الأجهزة الأمنية ونشرت الحواجز في كافة مناطق قطاع غزة، عقب اعلان الداخلية عن اسم المتهم ونشر صورته على وسائل الإعلام، بدأ المواطنون بالتعبير عن آرائهم بسخرية من الموضوع، فمنهم من اعتبر اعلان الداخلية كعرض شركة الوطنية موبايل في حملتها الاعلانية (عروض الوطنية تكسير) (عروض الحكومة تكسير)، بهدف ترغيب المواطنين على الإدلاء بمعلومات عن المتهم.

تأتي تعليقات النشطاء الساخرة من الإعلان، في ظل الحالة التي يعيشها الشباب من حالة بطالة هي الأعلى في العالم، في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، والذي حال دون تطوير قطاع التنمية. حيث باتت فرصة العمل التي من المفترض أن تكون حقاً طبيعياً للخريجين حلماً صعب تحقيق المنال خاصة في ظل تعثر المصالحة الداخلية التي يشكل اتمامها فتح أفق لهؤلاء الشباب بالالتحاق بالوظيفة العمومية، وتحريك عجلة الاقتصاد في القطاع.

وتسببت الظروف العصيبة التي يعيشها القطاع مشاكل جمة للمواطنين ، على صعيد الزواج وتكوين الأسرة، والبناء، حيث طغت التعليقات الساخرة على هذا النوع من أرائهم.

وأعلنت حركة حماس أن الأجهزة الأمنية حققت تقدماً كبيراً في تحقيقات تفجير موكب الحمدالله وأن رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية ومسؤول الحركة في القطاع يتابعان التحقيقات أولاً بأول.

وجاءت تعليقات نشطاء التواصل الاجتماعي على الموقع الشهير الفيسبوك لتعبر عن مدى حاجتهم للفوز بالمكافأة من جهة، وكذلك عن واقع الشباب المرير الذي شكلت البطالة كابوساً له أجبرته على الجلوس طويلاً على مواقع التواصل الاجتماعي لتضييع وقته.































