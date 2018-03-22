وزارة الأوقاف تعلن أسماء حجاج غزة المقبولين للحج هذا العام

أعلن الشيخ يوسف ادعيس وزبر الأوقاف والشؤون الدينية أسماء حجاج المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) المقبولين والمعتمدين للحج هذا العام 1439ه/2018م، والبالغ عددهم (2431) حاجاً وحاجةً، وذلك وفقاً للكشف المسلسل ضمن القرعة العامة، التي تم إجراؤها عام 2013م.

وأوضح وزير الأوقاف أن الأسماء تشمل المواطنين المقبولين والمعتمدين في موسم الحج لهذا العام 1439هـ/2018م من منطقة جباليا والمحافظة الوسطى، بعد القرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 7 مارس 2018م، في قاعة حيدر عبد الشافي بمحافظة غزة.

وقال: "عدد المقبولين في القرعة لهذا العام من منطقة جباليا بلغ (276) حاجاً وحاجةً، وعدد المقبولين من المحافظة الوسطى (236) حاجاً وحاجةً"

وبين ادعيس، أن حصة قطاع غزة لهذا العام (2508) حاجاً وحاجةً، تم إدراج (2431) منهم ضمن الكشوفات، وما تبقى من اعداد والبالغة (77) حاجا وحاجه ستكون لمعالجة المحارم والمرضى المحتاجين لمرافقين

ودعا وزير الأوقاف المواطنين المعتمدة أسماؤهم والمدرجة ضمن الكشوفات لهذا العام -عداً مواطني منطقة جباليا والمحافظة الوسطى كونهم سددوا الدفعة الأولى من رسوم الحج أثناء التسجيل في هذا العام -التوجه إلى أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني لإيداع الدفعة الأولى من رسوم الحج والبالغة (1000) دينار أردني، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 25/3/2018م وحتى يوم الاثنين الموافق 2/4/2018م.

مشيراً إلى ضرورة تسليم إيصال الدفع وجواز السفر لإحدى شركات الحج والعمرة المؤهلة والمرخصة للعمل لهذا العام 1439هـ التي يرغب الحاج بالسفر من خلالها.

ونوه الشيخ ادعيس إلى الحجاج بعدم دفع آية مبالغ لأي شركة أو أشخاص، مؤكداً أن كل من لا يقوم بتسديد الدفعة الأولى في الوقت المحدد يفقد حقه في الحج.

للاطلاع على الأسماء اضغط هنا