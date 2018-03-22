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مباراة افتتاح مونديال روسيا ستلعب بكرة زارت الفضاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:10 - 22 مارس 2018
كرة قدم كرة قدم
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كشفت تقارير صحفية أن المباراة الافتتاحية لكأس العالم في روسيا، الصيف المقبل، ستعرف حدثا فريدا من نوعه، حيث ستلعب المباراة بكرة سبق أن قامت برحلة فضائية.

وذكرت هذه المصادر أن رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيمييف، قال إنه من الممكن أن يتم لعب المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2018، المقررة صيف العام الجاري في روسيا، بكرة سبق أن قامت برحلة فضائية وزارت محطة الفضاء الدولية.

وأضاف رائد الفضاء "أرتيمييف"، الذي تحدث عن كرة كأس العالم، أنها ستزور المحطة الفضائية في إطار حملة إعلانية للبطولة، قائلا: "ولم لا، ربما ستستخدم في المباراة الافتتاحية".

واعتبر رائد الفضاء الروسي أن "اللعب بكرة زارت الفضاء في كأس العالم حدث يعدّ أمرا فريدا ومثيرا للاهتمام".

يشار إلى أن المباراة الافتتاحية للمونديال ستجري في 14 يونيو/ حزيران، وستجمع منتخبي روسيا البلد المضيف والمنتخب السعودي، ضمن مباريات المجموعة الأولى، والتي تضم أيضا منتخبي مصر والأوروغواي.

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