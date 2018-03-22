الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في مخيم شعفاط

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم، حملة مداهمات واعتقالات في مخيم شعفاط بمدينة القدس.

وأوضح ثائر فسفوس الناطق باسم حركة فتح في مخيم شعفاط أن المئات من جنود الاحتلال اقتحموا بعد منتصف الليل مخيم شعفاط، بمساندة مروحية، ونفذوا حملة مداهمات للمنازل والمحلات التجارية والمخازن واعتقلوا أكثر من 15 شابا، كما سلموا استدعاءات لعدد آخر.

وأفادت مصادر محلية من مخيم شعفاط أن من بين المعتقلين: ابراهيم علقم، وجميل علقم، ومحمود علقم، واياد زيادة، وأمين ويادة، وخليل زيادة، ومعاذ البياع، ومصطفى البياع، وأحمد السلايمة، وسماح أبو زايد، وأحمد السلايمة، ورعد الطويل، ومحمد محمد علي، ويوسف محمد علي، وأحمد محمد علي، وضرار محمد علي، واياد العمواسي.

ولفت فسفوس أن قوات ومخابرات الاحتلال شنت حملة مماثلة فجر الأربعاء واعتقلت خلالها حوالي 30 شابا من أبناء المخيم، بعضهم أفرج عنهم بشروط فيما مدد اعتقال آخرين على ذمة التحقيق.

في ذات السياق، اعتقلت قوات، الاحتلال الأسير المحرر مفيد نزال (56 عاما)، عقب اقتحام بلدة قباطية ومداهمة منزله واجراءات داخله.