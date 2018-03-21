نصائح مهمة إذا قررت إغلاق حسابك على "فيسبوك"

خلال الأيام القليلة الماضية، انتشرت حملة لمقاطعة موقع "فيسبوك"، بعد فضيحة تسريب البيانات الشخصية لعشرات الملايين المستخدمين في الولايات المتحدة، قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال مسرب معلومات إن شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتيكا" التي استعان بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب عندما كان مرشحا، حصلت بشكل غير مناسب على بيانات بشأن 50 مليون مستخدم لـ"فيسبوك"، للتأثير على الرأي العام.

ورغم تأكيدات مسؤولي موقع التواصل الأكبر بأن ما حدث ليس اختراقا، بل سوء استغلال للبيانات من قبل شركة لا علاقة لها بـ"فيسبوك"، فإن وسم DeleteFacebook#، أو "احذف فيسبوك" سرعان ما حقق انتشارا واسعا على موقع "تويتر"، للتعبير عن غضب عام من قبل مستخدمي الموقع في أنحاء العالم.

لكن قبل التفكير في إغلاق الحساب، عليك الانتباه لبعض النقاط الضرورية حتى لا تفقد أشياء مهمة تحتفظ بها في حسابك على الموقع، ومنها:

1. حدد خيارك إما بإيقاف تفعيل حسابك على "فيسبوك"، أو بإغلاقه نهائيا، ويتيح لك الخيار الأول استعادة الحساب في أي وقت، أما الخيار الثاني فهو قرار لا رجعة فيه، سيختفي كل شيء من الحساب ولن تستطيع استعادته مطلقا.

2. تأكد أنك مستعد لهذه الخطوة، فمغادرة "فيسبوك" ليست خطوة تتم بمعزل عن ارتباطاتك على الإنترنت، فحسابك على الموقع في الغالب مربوط بتطبيقات أخرى.

3. تحضر نفسيا لترك "فيسبوك"، لا سيما إن كنت ممن يقضون وقتا طويلا في التواصل مع الأصدقاء والمعارف من خلاله، أو كنت تستخدمه للاطلاع على الأخبار ومعرفة ما يدور حولك.

4. احتفظ بالأشياء المهمة، ويمكنك تحميل نسخة من منشوراتك وصورك من إعدادات الحساب.

5. اترك رسالة لأصدقائك تبلغهم فيها أنك تنوي إغلاق الحساب، وأبلغهم بطريقة للتواصل معك.

6. خذ نفسا عميقا واحذف الحساب، ورغم ذلك فإن "فيسبوك" يمنحك فرصة أسبوعين لاستعادته.