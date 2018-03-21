مؤسس فيسبوك يعترف: ارتكبنا خطأً .. فما هو؟

أقر الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربرغ، الأربعاء، بأن شركة التواصل الاجتماعي ارتكبت أخطاء حين فتحت المجال لوصول بيانات للمستخدمين إلى شركة "كمبردج أناليتيكا".

وأكد زوكربرغ الذي تعرض موقعه لانتقادات واسعة، مؤخرا، أن فيسبوك سيجري تغييرات، وفق ما نقلت "رويترز".

وفي أول تعليقات له منذ أن كشفت الشركة، الجمعة، إساءة استخدام بيانات شخصية، قال زوكربرغ على فيسبوك إن الشركة "ارتكبت أخطاء، وتوجد أمور كثيرة ينبغي عملها، وعلينا أن نتحرك وننفذها".

وأوردت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية وصحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، الأسبوع الماضي، أن شركة "كامبريدج أناليتيكا" لتحليل البيانات جمعت معلومات خاصة عن أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك من أجل تطوير تقنيات لدعم الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب في عام 2016.

وأوضحت الصحيفتان، نقلا عن موظفين سابقين بشركة "كمبريدج أناليتيكا" ومساعدين ووثائق، أن هذه الواقعة واحدة من أكبر عمليات خرق البيانات في تاريخ فيسبوك.