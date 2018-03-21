دبلوماسي نمساوي يغضب "إسرائيل" بقميصه!

استدعت وزارة الخارجية النمساوية، ملحقاً في سفارتها بتل أبيب، بعد أن نشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرتدياً قميصاً يحمل اسم "فرقة الدبابات النازية".

ونشرت صحيفة "فالتر" النمساوية، في تقرير لها الصورة الخاصة بالدبلوماسي النمساوي لدى "إسرائيل"، يورجين مايكل كليبتش، وهو يلبس قميصا أخضر مكتوبا عليه " فروندسبيرغ"، وتعني فرقة "Waffen SS" الألمانية المدرعة خلال الحرب العالمية الثانية.

وهذه الحادثة، ليست الأولى التي تحرج العضو في حزب الحرية اليميني النمساوي "المتطرف "منذ توليه السلطة في ديسمبر الماضي في ائتلاف مع حزب الشعب اليميني.

واستدعت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنيسل، كليبيتش للخضوع إلى تحقيق في الاتهامات الواردة في وسائل الإعلام".

وقالت كنيسل: "نحن نعرف عن القضية فقط من وسائل الإعلام، ليس لدينا أي معلومات إضافية، السفارة النمساوية في تل أبيب أخبرت وكالة "فرانس برس"، بأنشطة كليبيتش على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان كليبيش الذي كان يشغل منصب عضو في حزب الحرية النمساوي في فيينا، قد نشر صورة لجده في زي نازي مع صليب معقوف، وفقا لصحيفة فالتر.

يذكر أن هينز كريستشن ستراش، الذي يتزعم حزب الحرية النمساوي، زار "إسرائيل" عدة مرات، وأيد نقل السفارة النمساوية إلى القدس، على غرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

لكن الحكومة "الإسرائيلية" أعلنت أنها لن تتواصل بشكل مباشر مع وزراء حزب الحرية النمساوي، وهو موقف يعكسه تنظيم المجتمع اليهودي النمساوي.