ثلاث فرق عربية في مجموعة واحدة بأبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اليوم الأربعاء، النقاب عن قرعة مرحلة مجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أسفرت عن وقوع ثلاثة فرق عربية في مجموعة واحدة.

ووقعت فرق مولودية الجزائر ومواطنه وفاق سطيف والدفاع الحسني الجديدي المغربي في المجموعة الثانية بجانب مازيمبي الكونغولي.

وضمت المجموعة الأولى فرق الأهلي المصري (وصيف النسخة الماضية) والترجي التونسي وكمبالا سيتي الأوغندي وتاونشيب رولرز البوتسواني.

وضمت المجموعة الثالثة فرق الوداد البيضاوي المغربي (حامل اللقب) وتوغو بورت التوغولي وصن داونزالجنوب إفريقي وحوريا كوناكري الغيني.

أما المجموعة الرابعة فضمت زيسكو يونايتد الزامبي وأول أغسطس الأنغولي ومباباني السوازيلاندي والنجم الساحلي التونسي.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات مرحلة المجموعات في 4 مايو/ أيار المقبل، وستستمر حتى 29 أغسطس/ آب.