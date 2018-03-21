الخميس.. أول رحلة بين الهند و"إسرائيل" عبر الأجواء السعودية

تنطلق يوم غد الخميس، أول رحلة جوية مباشرة من نوعها بين نيودلهي و"إسرائيل"، مرورا بالأجواء السعودية، وفق ما أكدته وسائل إعلام عبرية.

ونقلت القناة السابعة في التلفزيون العبري، الأربعاء، عن وزير السياحة "الإسرائيلي"، يارين ليفين، قوله "إن افتتاح المسار الجديد المباشر سيساهم في زيادة عدد السياح القادمين من الهند إلى إسرائيل".

وأشار ليفين إلى افتتاح مكتب خاص بوزارة السياحة "الإسرائيلية" في نيودلهي، بهدف الترويج لـ "السياحة في الدولة العبرية"، وفق تصريحاته.

وأوضح أن أعداد السياح القادمين من الهند ارتفعت منذ بداية العام الجاري بنسبة 33 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبيّن أن الهدف المستقبلي الذي حددته وزارته، هو استقطاب نحو 100 ألف سائح هندي سنويا، على مدار الأعوام القادمة.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد ذكرت في عددها الصادر في السابع من شباط/ فبراير الماضي، أن السلطات السعودية سمحت ولأول مرة لشركة الخطوط الجوية الهندية بتسيير رحلاتٍ مباشرة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، في المجال الجوي السعودي.

ونفت "هيئة الطيران المدني" السعودية، في حينه، منحها أي إذن لرحلات جوية بين الهند والدولة العبرية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تقليل وقت الرحلة بين نيودلهي وتل أبيب بمقدار ساعتين ونصف الساعة، مقارنة بمسار الطيران الذي يتم استخدامه الآن، الأمر الذي يعني تخفيض تكاليف الوقود، ما يمكّن الخطوط الهندية من خفض أسعار تذاكر الطيران للمسافرين إلى الدولة العبرية، وبالتالي زيادة أعدادهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن "السعودية أغلقت على مدى 70 عاما أجواءها ليس فقط أمام الطائرات "الإسرائيلية"، وإنما أيضا أمام خطوط الطيران الأخرى التي وجهتها إسرائيل".

من جهتها، نقلت شبكة "إنديا توداي" الإخبارية الهندية (خاصة) عن "هآرتس" "الإسرائيلية"، في حينه، أن فتح السعودية مجالها الجوي أمام طائرات متوجهة إلى "إسرائيل" يعد "عملا نادرا".

وفيما لم تؤكد الشبكة الهندية الخبر رسميا على لسان أي من المسؤولين في نيودلهي، أوضحت أن موافقة الرياض على مثل هذا القرار "سيقصر المسافة بين نيودلهي وتل أبيب بمقدار ساعتين ونصف الساعة".

وفيما أكدت مجلة "أوتلوك" الهندية أسبوعية خاصة أن السعودية لا تعترف رسميا بـ "إسرائيل" ولا تسمح بعبور أي طائرات متوجهة إلى تل أبيب عبر مجالها الجوي، عنونت الصحيفة أن إعلان "هآرتس" موافقة الرياض على استخدام نيودلهي لمجالها الجوي يعد "نجاحا كبيرا للدبلوماسية" الهندية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو زار الهند في كانون ثاني/ يناير الماضي، تم خلالها توقيع اتفاقيات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات والمجالات، بما في ذلك الطاقة والسينما والإلكترونيات والسايبر، ورحلات مباشرة بين مطار بن غوريون ونيودلهي عبر الأجواء السعودية.