ترامب يصف المال السعودي بـ "الفستق" وابن سلمان يبتسم

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن صفقات السلاح التي عقدتها الولايات المتحدة الأمريكية مع المملكة العربية السعودية مجرد حبات "فول سوداني" بالنسبة للسعوديين.

وتابع ترامب خلال لقائه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، خلال زيارته إلى واشنطن: "السعودية دولة ثرية جداً، وسوف تعطي الولايات المتحدة بعضا من هذه الثروة كما نأمل، في شكل وظائف، وفي شكل شراء معدات عسكرية".

وعن إحدى الصفقات التي بلغت قيمتها 525 مليون دولار أمريكي، قال ترامب: "هي مجرد حبات فول سوداني بالنسبة لكم"؛ ما استدعى ضحك ابن سلمان.

وأثار الوصف البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حين دافع البعض عن طريقة رد ابن سلمان، انتقد البعض الآخر الطريقة التي مازح فيها ترامب ولي العهد السعودي.

وكان ترامب طلب المال صراحة من السعودية، في اتصال مع العاهل السعودي، الملك سلمان، لتمويل الخروج الأمريكي من سوريا، وإعادة إعمار المناطق التي يسيطر عليها مع حلفائه على الأرض؛ لمنع عودة النظام أو المليشيات الإيرانية أو تنظيم الدولة إليها.

وقالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن ترامب عرض على العاهل السعودي خطة ستسرع الخروج الأمريكي من سوريا، لكنها ستكلف 4 مليارات دولار أمريكي، طلب ترامب من السعوديين دفعها.