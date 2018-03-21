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الداخلية تكشف هوية المطلوب في قضية استهداف موكب الحمد الله

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:12 - 21 مارس 2018
مطلوب للعدالة مطلوب للعدالة
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نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة صورة للمدعو أ . خ، وطالبت من يعرف معلومات عنه التبليغ عنه فوراً.

كما نشرت وزارة الداخلية والامن الوطني في بيان صحفي صورة الشاب المطلوب للأجهزة الأمنية.

في السياق، أشارت مواقع مقربة من الأجهزة الأمنية وحركة حماس أن أ. خ مطلوب على ذمة التحقيق في قضية استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله.

في السياق، أفاد مراسل قناة القدس الفضائية: وزارة الداخلية في غزة تكشف هوية المطلوب الرئيس في قضية تفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وذكر مراسل القناة في وقت لاحق أن استنفاراً أمنياً كبيراً في صفوف الأجهزة الأمنية في غزة لاعتقال المتهم بتفجير موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت قرب موكب الحمد الله بعد خروجه من حاجز بيت حانون، إلى غزة، ما أدى إلى أضرار في مركبتين، و7 إصابات طفيفة.

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