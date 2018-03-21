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عدنان: لن يستطيع الاحتلال كسر عزيمة الشيخ بسام السعدي

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:38 - 21 مارس 2018
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان
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قال الشيخ خضر عدنان إن اعتقال الشيخ القائد بسام السعدي بعد رحلة جهادية طويلة وانتصار الدم والصمود على الاحتلال يذكرنا بانتصار المقاومة المجلجل لمخيم جنين، ونحن على أعتاب الذكرى المباركة.

وأضاف الشيخ عدنان في رسالته من داخل زنازين الاحتلال اليوم الأربعاء، "لقد فشل الاحتلال في اعتقال الشيخ السعدي عشرات المرات"، مؤكداً أنه يمثل نصراً للمقاومة وقدوة للأجيال وصفعة لأمن الاحتلال وأدواته.

وتابع: "إن الاحتلال الذي قتل نجلي الشيخ السعدي ووالدته واعتقل العديد ممن حوله لن يستطيع كسر عزيمة الشيخ المجاهد بإذن الله".

واعتقلت قوات الاحتلال مساء الاثنين الماضي، الشيخ المجاهد بسام السعدي في مدينة جنين.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11/12/2017م بعد أن داهم الجيش منزله بطريقة همجية ومن ثم اعتقلوه، وهو مازال موقوفاً ولم يصدر حكماً بحقه.
 

 

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