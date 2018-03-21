عدنان: لن يستطيع الاحتلال كسر عزيمة الشيخ بسام السعدي

قال الشيخ خضر عدنان إن اعتقال الشيخ القائد بسام السعدي بعد رحلة جهادية طويلة وانتصار الدم والصمود على الاحتلال يذكرنا بانتصار المقاومة المجلجل لمخيم جنين، ونحن على أعتاب الذكرى المباركة.

وأضاف الشيخ عدنان في رسالته من داخل زنازين الاحتلال اليوم الأربعاء، "لقد فشل الاحتلال في اعتقال الشيخ السعدي عشرات المرات"، مؤكداً أنه يمثل نصراً للمقاومة وقدوة للأجيال وصفعة لأمن الاحتلال وأدواته.

وتابع: "إن الاحتلال الذي قتل نجلي الشيخ السعدي ووالدته واعتقل العديد ممن حوله لن يستطيع كسر عزيمة الشيخ المجاهد بإذن الله".

واعتقلت قوات الاحتلال مساء الاثنين الماضي، الشيخ المجاهد بسام السعدي في مدينة جنين.