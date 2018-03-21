الاحتلال يحكم على الطفلة الأسيرة عهد التميمي بالسجن 8 أشهر

توصل محامو الدفاع عن الأسيرة الطفلة عهد التميمي، إلى "صفقة" مع النيابة العسكرية الإسرائيلية خلال الجلسة التي عقدت اليوم في محكمة عوفر غرب رام الله، تقضي بموجبها التميمي ثمانية شهور في السجن.

وقالت القناة العاشرة العبرية: إن النيابة العسكرية أعدت لائحة اتهام معدلة للتميمي تضمنت أربعة بنود بدلا من 12 بندا كانت وجهتها النيابة للتميمي في وقت سابق.

وتتضمن اللائحة المعدلة بحسب القناة العبرية، اعتراف التميمي (17 عاما) بإعاقة عمل جندي ومهاجمته، بينما تم إسقاط تهم التحريض والدعوة لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي من لائحة الاتهام الأصلية

وتحولت عهد التميمي إلى إيقونة لدى الفلسطينيين لمشاركتها منذ كانت طفلة في المواجهات ضد القوات الإسرائيلية.

يذكر أن عهد اعتقلت بعد انتشار مقطع مصور لها وهي تصفع وتركل جنديين "إسرائيليين" أمام منزلها في الضفة الغربية. واتهمت هي ووالدتها بالتحريض وجرائم أخرى في القضية التي اجتذبت اهتماما دوليا.