الإمارات تشارك في مناورات جوية مع "إسرائيل"

تكتب "هآرتس" أن سلاح الجو الإسرائيلي يشارك، حاليا، في تدريبات مشتركة بين القوات الجوية بمشاركة اليونان والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا والمملكة المتحدة وقبرص، ولكنه يتم التعتيم على مشاركته في وسائل الإعلام وفي المنشورات الرسمية لمنظمي التدريبات. وعلى سبيل المثال ظهر المشاركون في التدريبات في صورة مشتركة وهم يحملون أعلامهم الوطنية، لكن لا يظهر في الصورة أي أثر لإسرائيل.

وتشارك في تمرين INIOHOS لهذا العام، عشرات طائرات سلاح الجو في مختلف البلدان، إلى جانب عدد من طائرات F-16 الإسرائيلية.

ومع ذلك، تم في مختلف الصور ومقاطع الفيديو، التي تم توزيعها على وسائل الإعلام من قبل سلاح الجو اليوناني، إخفاء مشاركة سلاح الجو الإسرائيلي. وفي الفيديو الذي تم نشره على موقع YouTube، على سبيل المثال، تمت الإشارة إلى أن ست دول تشارك في التمرين، على الرغم من أن إسرائيل هي واحدة من سبع دول مشاركة. ولا يظهر العلم الإسرائيلي في الفيديو. وهذا يتناقض مع السنوات السابقة التي شاركت فيها إسرائيل في التدريب، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة - التي لا توجد علاقات رسمية بينها وبين إسرائيل - بشكل علني.