السيسي يكشف سر الخاتم في إصبع يده اليسرى!

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سر اعتزازه بالخاتم الذي يلبسه في أحد أصابع يده اليسرى، مشيرا إلى أنه هدية من شخص غال جدا على قلبه.

وأضاف الرئيس في حديث متلفز، أن والده رحمه الله هو من أهداه الخاتم وأنه يلبسه منذ حينه، ولم ينزعه.