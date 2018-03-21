ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

9 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر
الاتصالات

السيسي يكشف سر الخاتم في إصبع يده اليسرى!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:13 - 21 مارس 2018
الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي
مشاركة

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سر اعتزازه بالخاتم الذي يلبسه في أحد أصابع يده اليسرى، مشيرا إلى أنه هدية من شخص غال جدا على قلبه.

وأضاف الرئيس في حديث متلفز، أن والده رحمه الله هو من أهداه الخاتم وأنه يلبسه منذ حينه، ولم ينزعه.

متعلقات