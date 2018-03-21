الاحتلال يؤجل محاكمة الطفل انس حمارشة للمرة العاشرة

أجلت محكمة سالم الاحتلالية امس، محاكمة الاسير الطفل انس حمارشة من بلدة يعبد قضاء جنين، حتى الأول من شهر أيار القادم.

وقالت شقيقته ليلى حمارشة ، "ان محكمة الاحتلال اجلت امس محاكمة شقيقها للشهر القادم، وذلك للمرة العاشرة على التوالي، مضيفة انه نقل خلال فترة اعتقاله الى عيادة سجن الرملة عدة مرات لاجراء فحوصات روتينية فقط، وهو يعاني من اهمال وتقصير طبي ولايراعى وضعه الصحي، او مرضه".

واضافت، "في الزيارات نرى انس وحالته الصحية جيدة نوعا ما، نبقى قلقين عليه دوما، ولكن نطمئن قليلا عندما نراه يمشي، فمرضه النادر المعروف باسم "بيرثيز" والذي يعني تآكل رأس الفخذ، حيث ان هذا المرض تكون القدم المصابة اقصر من الاخرى، ولايستطيع من يعاني منه القيام بمهام شاقة او حتى لعب الرياضة، وان تعرض لضربة قاسية على قدمه المصابة فإن من الصعب جدا التحام القدم مرة اخرى وعودتها كما كانت".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الفتى "أنس" طالب في الثانوية العامة بتاريخ 7/10/2017 بعد اقتحام منزل والده المحرر عدنان حمارشه ، وقامت باعتقاله ونقله الى التحقيق في سجن الجلمة رغم علم الاحتلال بطبيعة مرضه النادر.

يذكر أن والد الأسير الفتى أنس حمارشة، المحرر عدنان حمارشة، اعتقل ما مدته 11 عاماً في سجون الاحتلال، رغم مرضه، كما أن والدته اعتقلت لعدة أشهر كذلك.