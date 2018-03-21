أولمرت: الحدث الأمني خلال حرب لبنان الثانية كان تنبؤات حاخام

كشف رئيس الوزراء "الإسرائيلي" إيهود أولمرت المسجون في كتابه الجديد عن حدث أمني وقع في فترة حرب لبنان الثانية.

وقال أولمرت: "إن الوزير وعضو الكابينت ايلي يشاي، حذرني خلال حرب لبنان الثانية قبل ساعات من وقوع الحدث الأمني.

وأضاف: "بعد أن قمنا بقصف الضاحية الجنوبية في لبنان عُدت إلى مكتبي بعد أن كنت في غرفة تحت الأرض تابعه لسلاح الجو "الإسرائيلي" وعدت للمنزل، فيما كانت زوجتي وأبنائي بشقة في تل أبيب، حينها اتصلت في سكرتيرة الوزير إيلي يشاي وقالت لي: إن الوزير يشاي يريد أن يبلغك وبسرعة شيء بالغ الأهمية قبل دخول يوم السبت".

وتابع أولمرت: وافقت ووصل يشاي إلى مكتبي، وقال لي: خلال قصفنا للضاحية وكنت أتشاور مع حاخام في أمور شخصية حساسة والحاخام أبلغني قبل دقائق بأن هناك خطراً على سفينة "إسرائيلية" ستُضرب مساء اليوم وأبلغني أيضاً أن أقُصَّ ذلك للجهات المختصة.

ويقول أولمرت: "ما قاله لي يشاي عن تنبؤات الحاخام أمر يثير الضحك، لكن بعد ساعه ونصف من قيام يشاي بإبلاغي قام حزب الله بإطلاق صاروخ أرض بحر وأصاب سفينة "حنيت" التي كانت على بعد 16 كيلو أمام شواطئ لبنان، حيث قتل أربعة جنود".