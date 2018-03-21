لأول مرة.. "إسرائيل" تعترف بتدمير مفاعل نووي سوري عام 2007

كشف الجيش" الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، ولأول مرة عن قيام سلاح الجو بتدمير مفاعل نووي سوري، في مدينة دير الزور شمال شرق سوريا عام 2007.

وبحسب بيان للجيش نشرته وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، قامت 8 طائرات مقاتلة من طراز F-15 و F-16 وطائرة حروب إلكترونية بإسقاط 17 طنا من المتفجرات على المفاعل "الذي كانت دمشق تطوره سرا".

وأشارت إلى أن المهمة بدأت الساعة 22:30 وانتهت الساعة 02:30 بعودة الطائرات إلى قواعدها بسلام.

وقصفت طائرات مجهولة الهوية المفاعل، بدعم من كوريا الشمالية في عام 2007، وقالت إسرائيل في حينه إن "التهديد السوري تبدد بذلك".

وحسب بيان الجيش: "فقد أثمرت جهود استخبارية حثيثة بدأت في نهاية عام 2004، وتضمنت تعاون مع جهات أمنية مقابلة عن معلومات بالغة الأهمية أدت إلى ضربة جوية دقيقة. الجيش قام بالاستعدادات لضرب المفاعل بشكل دقيق ونوعي بالإضافة إلى الاستعداد لسيناريوهات تدهور أمني وتصعيد محتمليْن".