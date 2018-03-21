توغل محدود لآليات الاحتلال بغزة والزوارق الحربية تستهدف الصيادين

توغلت أليات الاحتلال العسكرية، صباح اليوم، شرقي مدينة غزة في توغل هو الثالث خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد شهود عيان، أن 6 جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت قرب "ناحل عوز" شرقي مدينة غزة، كما تم إطلاق نار تجاه الأراضي الزراعية من موقع "أبو مطيبق" شرقي مخيم المغازي شرق وسط قطاع غزة.

وأشاروا إلى أن دبابات مدفعية إسرائيلية تساند الجرافات المتوغلة قرب موقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة.

وفي سياق متصل، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل منطقتي السودانية والواحة شمال غرب القطاع دون إصابات.

ويواصل الاحتلال خروقاته اليومية في المناطق الحدودية للقطاع، باختراق واضح لتفاهمات التهدئة التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية و "إسرائيل" برعاية مصرية في القاهرة صيف عام 2014.